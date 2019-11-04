Son Dakika Haberleri: Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi
Son Dakika Güncel Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi

6 saat önce

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi, System.String[]

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.

Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferleri ise devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Çanakkale Boğazı ve sefer yağan feribotlardan görüntü.

Haber-Kamera:  Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:21 Kaynak: DHA
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