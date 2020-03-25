Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika

GÖKÇEADA'YA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 10.00'da yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.