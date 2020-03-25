Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli (2) - Son Dakika

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Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli (2)
6 saat önce
GÖKÇEADA'YA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTALÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 10.00'da yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
GÖKÇEADA'YA YARIN BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 10.00'da yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:23 Kaynak: DHA
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