Son Dakika Haberleri: Gökçeada'ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
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Gökçeada'ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

44 dakika önce

Gökçeada'ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildiÇANAKKALE - Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildi.

Gökçeada'ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildi.

Yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizindeki kuvvetli poyraz sebebiyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'deki ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00'teki tarifeli seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada'ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale, Gökçeada, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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