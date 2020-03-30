Gökçeada'ya girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin muhtelif noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.



Gökçeada Emniyet Müdürlüğü, İlce Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçeada Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle ilçenin çeşitli yelerinde denetim noktaları oluşturuldu. Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, korona virüsle ilgili vatandaşların mecbur olmadıkça evde kalmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. İlçede sık sık emniyet, jandarma araçları ve camilerden düzenli olarak uyarı anonsları yapılmaya devam ediyor. - ÇANAKKALE