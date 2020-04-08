Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

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Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi
6 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yarın yapılacak olan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Konuya ilişkin Gestaş firmasından yapılan yazılı açıklamada; "08.04.2020 Çarşamba günü, Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:10 Kaynak: İHA
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