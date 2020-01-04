Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi, System.String[]

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bazı feribot seferleri iptal edildi. Boğaz ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 15.00'te, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 17.00'de sefer yapılabilecek.


Ege Denizi, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:32 Kaynak: DHA
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