Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

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Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
6 saat önce
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ile Kabatepe'den ise saat 10.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:09 Kaynak: DHA
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