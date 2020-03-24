Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

SEFER SAYILARI AZALTILDI

Öte yandan, Çanakkale Boğazı ile Adalar hatında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu hatlardaki feribot seferlerinde kısıtlamaya gitmişti. Geçtiğimiz günlerde, Bozcaada- Geyikli arasında bir günde toplam 8 sefer yapılırken bu sayı 6'ya, Çanakkale- Eceabat hattında bir günde toplam 38 sefer yapılırken bu sayı 30'a, Çanakkale- Kilitbahir hattında ise bir günde toplam 63 sefer yapılırken bu sayı 36'ya düşürülmüştü.

Yeni alınan karar doğrultusunda, Bozcaada-Geyikli hattındaki 6 sefer 4'e, Gökçeada-Kabatepe hattında 6 sefer 4'e, Çanakkale-Eceabat hattındaki 38 sefer 30'a, Çanakkale-Kilitbahir hattındaki sefer sayısı da 36'dan 22'ye düşürüldü.


Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:08 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
13:06
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]