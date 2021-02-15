Gökçeada'ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, Kabatepe- Gökçeada hattında yarınki tüm feribot seferlerinin bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Gökçeada'ya seferlerin bugün de aynı nedenle yapılamadığı, diğer hatlardaki seferlerin ise planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.