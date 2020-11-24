Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
24.11.2020 18:11
KUZEY Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
KUZEY Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Meteoroloji tarafından Kuzey Ege Denizi için yapılan poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından bazı feribot seferleri için iptal duyurusu geldi. Yapılan açıklamada, yarın sabah Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 09.00'daki feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacağı bildirildi. Diğer seferlerin ise, planlanan saatte yapılacağı açıklandı.
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