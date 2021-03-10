ÇANAKKALE Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

ÇANAKKALE Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
10.03.2021 16:20
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildiÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılmayacak.
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