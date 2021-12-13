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GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika

GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

13.12.2021 17:10

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında; Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı, gün içerisindeki diğer tarifeli seferlerin ise iptal edildiği bildirildi. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00'daki feribot seferleri yapılmayacak.

GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Gökçeada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖKÇEADA'YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
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