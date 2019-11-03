Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
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ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:45 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada- Kabatepe arasında tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Gökçeada'dan 07.00, 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferlerinde ise şu an için devam ediyor.
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