Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

- Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, " 15 Aralık Salı günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00 seferleri, Gökçeada'dan ise 07.00 seferi olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.