Gökçeada'ya planlanan tüm feribot seferleri iptal - Son Dakika

Gökçeada'ya planlanan tüm feribot seferleri iptal
07.01.2021 11:42
Gökçeada'ya planlanan tüm feribot seferleri iptal Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Gökçeada'ya planlanan tüm feribot seferleri iptal
ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "08 Ocak Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tüm seferler iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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