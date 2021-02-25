Gökçeadalı Mehmet Akif, GESTAŞ gemisinin dümenine geçip kaptanlık hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Mehmet Akif Ataman, kaptanlık hayalini GESTAŞ'a ait Gökçeada-1 feribotunun dümenine geçerek gerçekleştirdi.

Gökçeada'da teyzesiyle birlikte yaşayan Ataman, bir tedavi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gitmek üzere yola çıktı.

Tedavisi için MR çekilmesi gereken küçük çocuk cihazdan korkunca ailesi tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Ataman'ın teyzesi bu konuda başarılı olamayınca Gökçeada-1 feribotu personelinden yardım istedi.

Gemi personelinin kendisini kaptan köşküne çıkarabileceklerini ve kaptanlık hayalini gerçekleştirebileceği sözü verilen Mehmet Akif Ataman, bunun üzerine teyzesine MR çektireceğini söyledi.

Köşke çıkarılan Ataman, süvariden dümeni devralıp gemiye kalkış komutunu verdi.

Zaman zaman dürbünüyle etrafı izleyen minik süvari, Gökçeada'yı da uzun uzun düdük çalarak selamladı.