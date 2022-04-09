GÖKÇEADALILAR, ULAŞIMDA YAŞADIKLARI SORUNLARIN GİDERİLMESİNİ İSTEDİ - Son Dakika

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ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki bir grup vatandaş, yaptıkları basın açıklamasıyla ana karaya uzakta yaşadıklarını, hem kış hem de yaz aylarında ulaşımda sıkıntılarla karşılaştıklarını belirterek taleplerini iletti.

Gökçeada Ada Dayanışması üyesi bir grup, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından, ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları çözmesi için talepte bulundu. Gökçeada Ada Dayanışması üyeleri, bugün Gökçeada'da, ardından da Kabatepe ve Eceabat iskelelerinde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Ahmet Aydın, ulaşım hakkının; en temel haklar olan çalışma, sağlık, eğitim ve kültürel yaşama katılma gibi diğer kamusal haklar ile doğrudan ve açık bir ilişki içinde olduğuna dikkat çekti. Aydın; "Bizler ana karaya uzakta yaşayan Gökçeadalılar olarak hem kış hem de yaz koşullarında ulaşımda büyük sıkıntılar çekiyoruz. Sıkıntılarımızın çözüm mercii direkt olarak Gestaş'ın kendisidir. Taleplerimizle ilgili hem Sayın Valimiz ile hem Sayın Kaymakamımızla ve hem de Sayın Belediye Başkanımızla görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde kendilerinin dayanışmamıza gösterdikleri ilgi ve samimiyetlerinden ötürü yaklaşımlarına teşekkür ediyoruz. Ada halkının talepleri ile ilgili Gestaş'ın acilen çözüm odaklı bir çalışma yapıp, isteklerimizi yerine getirmesini istiyoruz. Bizlerin bu istekleri karşılanamayacak istekler değildir. Nitelikli ve güvenli ulaşımın yerine getirilmesi açısından zaman zaman mahrumiyetin büyük eziyetini yaşadığımız Adada, taleplerimizin gerçekleşmesi son derece önemlidir" dedi.

Gestaş firmasından taleplerini de sıralayan Ahmet Aydın, "Çanakkale'ye deniz otobüsü seferlerinin yeniden başlatılmasını, arabalı vapurun direk olarak Çanakkale'ye sefer yapmasını, Gestaş'ın Ada'ya ulaşımda açık denize uygun, daha güvenli ve donanımlı bir gemi tahsis etmesini, Gestaş'ın Gökçeada ve Kabatepe iskelelerindeki yer hizmetlerini iyileştirmesini, Ada'daki Gestaş temsilciliğinin sürekli ulaşılabilir ve işlevsel bir hale getirilmesini, Gestaş'ın Kabatepe-Eceabat arasındaki yolcu transferini sağlamasını, kış feribot seferlerinin sıklaştırılmasını, Gökçeada Belediyesi Hasta Nakil Aracından gemi ücreti alınmamasını, gemiden yaya yolcu iniş ve binişlerinin daha güvenli ve kolay erişilebilir biçimde düzenlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.