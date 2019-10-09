Son Dakika Haberleri: Gökçebağ'ın en kapsamlı sergisi Baksı Müzesi'nde
Son Dakika Kültür Sanat Gökçebağ'ın en kapsamlı sergisi Baksı Müzesi'nde

Gökçebağ'ın en kapsamlı sergisi Baksı Müzesi'nde

1 saat önce

- Gökçebağ'ın en kapsamlı sergisi Baksı Müzesi'ndeBAYBURT - Şakir Gökçebağ'ın 'Aşina' isimli en kapsamlı solo sergisi Baksı Müzesinde ziyaretçilerini bekliyor.

- Gökçebağ'ın en kapsamlı sergisi Baksı Müzesi'nde

BAYBURT - Şakir Gökçebağ'ın 'Aşina' isimli en kapsamlı solo sergisi Baksı Müzesinde ziyaretçilerini bekliyor.

Bu yıl yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan'ın eserleriyle Baksı Müzesine konuk olmasının ardından, müze Şakir Gökçebağ'ın 'Aşina' isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Gündelik yaşamın içinde, tanıdık ve alışık olduğumuz nesneleri yeni formlara dönüştürdüğü heykel ve enstalasyonları ile tanınan sanatçının Baksı Müzesinde açılan solo sergisi, Gökçebağ'ın Türkiye'de açılan en kapsamlı sergisi olma özelliği taşıyor.

Sanatçı, müzede yer alan eserlerinde, önceki işleri ile beraber bölgeye özgü doku ve nesnelerle ürettiği yeni işlerini izleyici ile buluşturuyor.

Sergiye ilişkin bilgi veren Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, izleyiciye yeni bakma modeli önerildiğini belirterek, "Diyor ki, sizin böyle fetişleştirdiğiniz şeyin anlamı ötesinde sıradan bir şeyin derin anlamı olabilir. Onun için de sıradan günlük nesneleri dönüştürerek yeni ilişkilere sokarak yeni mesajlar veriyor. O açıdan onun yaptığı işin içerisinde yerel malzeme var." ifadelerini kullandı.

Sergi, Temmuz 2020'ye kadar Baksı Müzesinde gezilebilecek.

Gökçebağ'ın en kapsamlı sergisi Baksı Müzesi'nde

Nuri Bilge Ceylan, Yönetmen, Gökçebağ, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:08 Kaynak: İHA
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