Gökçebey Belediyesinin karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kar yağışının etkili olduğu Gökçebey'de belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Gökçebey Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçenin her noktasında karla mücadele çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Hiçbir mağduriyetin yaşanmaması için tüm ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin mücadeleyi sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı sonrası, hava sıcaklığının yükselmesiyle çatılarda biriken karlar hızlı bir şekilde erimeye başlandığından vatandaşlarımızın çatılardan düşecek olan yoğun kar kütleleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemle duyurulur." ifadeleri kullandı.