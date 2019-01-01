Son Dakika Haberleri: Gökçebey'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Verildi

Gökçebey'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Verildi

1 saat önce

Türkiye'de özellikle gençliğin en önemli sorunlarından biri olan "bağımlılıkla mücadele" etkinlikleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yürütülen etkinlikler ile artarak devam ediyor.

Gökçebey'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri Verildi, System.String[]
Türkiye'de özellikle gençliğin en önemli sorunlarından biri olan "bağımlılıkla mücadele" etkinlikleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yürütülen etkinlikler ile artarak devam ediyor.

Her geçen gün yeni bir proje oluşturarak gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması ve ailelerinin de bilinçlenmesi yönündeki çalışmaları süründürebilir kılmak adına, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tüm yerleşkeleri ile bağımlılıkla mücadelede oluşturma amaçlı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu bağlamda, bağımlılıkla mücadele çalışmalarından biri de Gökçebey'de gerçekleşti. Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı 2.Sınıf 2. Öğretim ile Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 2. sınıf öğrencileri tarafından Öğr. Gör. Dr. Funda Yorulmaz danışmanlığında düzenlenen konferansa, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı, Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ceren Efe, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konferansta konuşmacı olarak bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Uysal ve Sigara Bıraktırma Bölümünden Hemşire Birsen İnanoğlu; sigaranın insan vücudunda oluşturduğu sağlık problemlerine dikkat çekerken; Sosyolog Semra Merdivan, bağımlılığın toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini, Psikolog Özlem Başoğlu da insan psikolojisinde kişilerin ruhsal yaşamını değişikliğe uğratan kimyasalların veya bağımlılık yaratan diğer unsurların, her insanın hayatında farklı sonuçlar ortaya çıkardığını anlattı ve bireysel olarak bağımlılıkla mücadele ve korunma yöntemlerini sunum eşliğinde dinleyicilere aktardı.

Seminer, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

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