Gökçebey'de katı atık tesisine tepki yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçebey'de katı atık tesisine tepki yürüyüşü - Son Dakika

Gökçebey'de katı atık tesisine tepki yürüyüşü

6 saat önce

Gökçebey ilçesinde kurulması planlanan katı atık tesisinin hayata geçirilmemesi için yürüyüş düzenlendi.

Gökçebey'de katı atık tesisine tepki yürüyüşü, System.String[]

Gökçebey ilçesinde kurulması planlanan katı atık tesisinin hayata geçirilmemesi için yürüyüş düzenlendi.


Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir firma tarafından kurulması planlanan Biyokütle Enerji Sanayi ve Katı Atık Yakma Tesisinin ilçede hayata geçirilmemesi için sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve vatandaşlar ellerinde dövizlerle ilçede yürüyüş düzenlediler. Gökçebey istasyonda başlayan ve Cumhuriyet meydanında sona eren yürüyüş sonrasında konuşan sivil toplum kuruluş temsilcileri, "Gökçebey ilçemizde bu tesisin kurulmasını istemiyoruz. Gelecekte kanser illeti ile mücadele vermekte istemiyoruz. Yeşil ilçemizi birilerinin para kazanması için yok ettirmeye asla izin vermeyeceğiz. Tesisi kuracak kişilerin iş istihdamı sağlayacağız sözleri bizleri kandıramayacaktır. Bizler şimdiden bu tesise karşı çıkmazsak yarın çok geç olacaktır. Biz ilçe olarak Bir Çatalağzı ve diğerleri gibi olmak istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ise, "Bu tesisin kurulması için benim destek verdiğim söylentiler asla doğru değildir. Tam aksine bu katı atık tesisinin ilk ben karşısına çıktım ne pahasına olursa olsun bu tesisin burada faaliyet göstermesine asla müsaade etmeyeceğim bu böyle biline" diye konuştu.


Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş olaysız sona erdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gökçebey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:24 Kaynak: İHA
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