Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Bakka Projeleri Eğitimleri Tamamlandı
40 dakika önce
Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde Siber Güvenlik Eğitimi ve Kurumsal Kapasitenin artırılması isimli teknik destek projeleri eğitimleri tamamlandı.
Zonguldak
'ın Gökçebey
İlçesi'nde Siber Güvenlik Eğitimi ve Kurumsal Kapasitenin artırılması isimli teknik destek projeleri eğitimleri tamamlandı.
Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği adına Proje Koordinatörü Kadir Çelik
tarafından hazırlanan ve İlçe Emniyet amiri Hasan Bektaş
tarafından imzalanan Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı( BAKKA) tarafından başarılı bulunan Siber Güvenlik Eğitimi ve Kurumsal Kapasitenin artırılması isimli teknik destek projeleri eğitimleri tamamlandı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:54 Kaynak: İHA
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