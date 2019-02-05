Son Dakika Haberleri: Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Bakka Projeleri Eğitimleri Tamamlandı

Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Bakka Projeleri Eğitimleri Tamamlandı

40 dakika önce

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde Siber Güvenlik Eğitimi ve Kurumsal Kapasitenin artırılması isimli teknik destek projeleri eğitimleri tamamlandı.

Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Bakka Projeleri Eğitimleri Tamamlandı, System.String[]
Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde Siber Güvenlik Eğitimi ve Kurumsal Kapasitenin artırılması isimli teknik destek projeleri eğitimleri tamamlandı.

Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği adına Proje Koordinatörü Kadir Çelik tarafından hazırlanan ve İlçe Emniyet amiri Hasan Bektaş tarafından imzalanan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı( BAKKA) tarafından başarılı bulunan Siber Güvenlik Eğitimi ve Kurumsal Kapasitenin artırılması isimli teknik destek projeleri eğitimleri tamamlandı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:54 Kaynak: İHA

Kadir Çelik, Zonguldak, Gökçebey, Güncel
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