Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Bakka Projeleri Eğitimleri Tamamlandı

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30 Yıl Önce Oğlunu Terk Eden Kadın, Yıllar Sonra Miras Alabilmek İçin Ortaya Çıktı

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı