Gökçebey MYO öğrencileri şehitler için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçebey MYO öğrencileri şehitler için yürüdü - Son Dakika

Gökçebey MYO öğrencileri şehitler için yürüdü

6 saat önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde BEÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçikler için yürüdü.

Gökçebey MYO öğrencileri şehitler için yürüdü, System.String[]

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde BEÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçikler için yürüdü.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile çamurlu köprüden başlayarak çarşı meydanına ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak yürüyüş yaptı.


Yürüyüşe, Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Belediye Başkanı Vedat Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Tuncay Alıcı, Gökçebey İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, İl Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve Şehit Burak Saraçlı'ın babası Kamil Saraçlı, İdlib Gazisi Uzman Çavuş Onur Bicici katıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gökçebey, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu
Numan Kurtulmuş: "Atatürk bu adamı kızılcık sopasıyla kovalardı" İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 19:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçebey MYO öğrencileri şehitler için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]