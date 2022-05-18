Gökçek'ten "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı anketi yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuna çarpıcı yanıt - Son Dakika
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Gökçek'ten "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı anketi yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuna çarpıcı yanıt

18.05.2022 23:13
Gökçek'ten "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı anketi yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuna çarpıcı yanıt

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu akşam katıldığı canlı yayında yine Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Elinde belgelerin bulunduğunu ve Mansur Yavaş'ın siyasi hayatının 3 ay içinde biteceğini iddia eden Gökçek, kendisine yöneltilen "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuna da beklenmeyen bir yanıt verdi ve "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'in gündeminden düşmüyor. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

"YAVAŞ'IN İCRAATLARIYLA İLGİLİ BANTLARI GÖSTERECEĞİM"

Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ GECE GÜNDÜZ KAMPANYA YAPIYOR"

Gökçek, "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuna "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor" yanıtını verdi.

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Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçek'ten 'Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı anketi yapılsa sonuç ne çıkar?' sorusuna çarpıcı yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökçek'ten "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı anketi yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuna çarpıcı yanıt - Son Dakika
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