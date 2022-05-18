Gökçek'ten "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı anketi yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuna çarpıcı yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski başkan Melih Gökçek'in gündeminden düşmüyor. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt veren Gökçek elinde belgeler bulunduğunu öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

"YAVAŞ'IN İCRAATLARIYLA İLGİLİ BANTLARI GÖSTERECEĞİM"

Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" ifadesini kullandı.

"MANSUR YAVAŞ GECE GÜNDÜZ KAMPANYA YAPIYOR"

Gökçek, "Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuna "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor" yanıtını verdi.