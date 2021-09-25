Gökçekli, Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

Gelecek aylarda yapılması planlanan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerinde Ali Rıza Gökçekli aday olduğunu açıkladı.

Basın mensupları ile birlikte kahvaltıda bir araya gelen Ali Rıza Gökçekli, yeni genç ve dinamik bir kadroyla kurum ve esanflar arasında köprü görevi göreceklerini söyledi.

20 yıldır gıda sektöründe hizmet verdiğini ifade eden Gökçekli, " Önümüzdeki aylarda yapılacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimde başkanlığa aday oldum. Yapmış olduğumuzu istişareler ve kendiminde yönetimde olmam nedeniyle başkanlığa aday olmam konusunda talepler olunca bizde bu yola çıktık. Yaklaşık 16 -17 yıldır odamızın başkanlığını yürütülen mevcut başkanımız Nurettin Tümen ve yönetimine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler yeni ve genç bir kadro ile bundan sonra kurumlar ve esnafların arasında köprü olmak için yola çıktık. Allah çıktığımız bu yolda hayırlar eylesin diyerek, esnaflarımızdan yapılacak olan seçimlerde destekleri bekliyoruz" dedi. - KARABÜK