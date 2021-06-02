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Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası

02.06.2021 13:02
Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası, System.String[]

ÇORUM'da, boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Şişman'ı (22), otomobilde tabancayla başından vurarak öldüren Selim Şişman (26), tutuklu yargılandığı davada 20 yıl 5 ay hapis cezasına çaptırıldı.

ÇORUM'da, boşanma aşamasındaki eşi Gökcen Şişman'ı (22), otomobilde tabancayla başından vurarak öldüren Selim Şişman (26), tutuklu yargılandığı davada 20 yıl 5 ay hapis cezasına çaptırıldı. Savunmasında vicdan azabı çektiğini öne süren Şişman, duruşma boyunca gözyaşı döktü.

Olay, 30 Haziran 2019 günü, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Kastamonu'da yaşayan 2 çocuk annesi Gökcen Şişman, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Selim Şişman ile boşanma kararı alınca Çorum'a yerleşti. Bir süre sonra Selim Şişman, Gökcen Şişman'ın kaldığı evin adresini öğrenip, beraberine aynı zamanda akrabası olan eşinin anne-babasını da alıp, Çorum'a geldi. Aile, evin önünde beklerken, Gökcen Şişman, kızıyla birlikte dışarı çıktı. Bu sırada Selim Şişman, koşarak sarıldığı kızını alıp, otomobile bindirdi, eşi ise otomobile binmek istemedi. Ancak ailesini gören Gökcen Şişman, bir süre sonra araca bindi. Araçta çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Selim Şişman, yanındaki tabancayla Gökcen Şişman'a ateş etti. Başından vurulan genç kadın hayatını kaybetti. Selim Şişman ile kayınvalide Neslihan Şişman ve kayınpeder Yaşar Şişman, gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Bir süre tutuklu kalan Neslihan-Yaşar Şişman çifti, tahliye edildi.Selim Şişman hakkında Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.DURUŞMA SONUNA KADAR AĞLADIKarar duruşmasına, tutuklu sanık Selim Şişman SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Selim Şişman, duruşma boyunca gözyaşı döktü. Eşini öldürme kastının olmadığını öne süren Selim Şişman, "Yol kenarında beklerken eşimi ve kızımı gördüm. Eşim de bizi gördü ve arabanın yanına kadar geldi. 'Evimize gidelim' dedim. Arabaya kendi isteği ile bindi, gelmek istemedi. Bu hayattan kurtulmasını istediğimi söyledim. O da bana 'sana ne, istediğimle yatarım' dedi. Ben de korkutmak amacıyla silahı doldur boşalt yaptığım sırada kafasının yanından geçer düşüncesi ile ateş ettim. Ancak mermi ensesinden girmiş. Keşke eşim ölmeseydi ve yaşasaydı. Şu an vicdan azabı çekiyorum, tüm bunlar hiç yaşanmasaydı, çok pişmanım. Öldürme kastım asla yoktu. Keşke ölmeseydi" dedi.

Mahkeme heyeti Selim Şişman'ı, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan 20 yıl 5 ay hapse çaptırırken, tutuksuz yargılanan Neslihan ve Yaşar Şişman'ın ise beratine karar verildi.


Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası
Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası
Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası
Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası
Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası
Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası
Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası

Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, Haziran, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gökcen'i öldüren eşine 20 yıl hapis cezası - Son Dakika


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