Gökçeören'in tarla ve ova yolları yaza hazırlanıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Kula'nın en büyük kırsal mahallelerinden Gökçeören'in ova yolları açılmaya başlandı.

Kula Belediyesi, çiftçilerin mağdur olmaması adına arazi yollarında kış mevsiminin izlerini silen çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk etapta merkeze uzak kırsal mahalleler olan Gökçeören Mahallesi tarla ve ova yollarını ele aldı. Çiftçilerin tarla yollarını kullanırken daha rahat bir şekilde hareket etmelerini hedeflediklerini söyleyen Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, tarla yollarını düzenli hale getirecek çalışmalarını tüm ilçe sınırları içerisinde devam edeceklerini belirtti. Çiftçiler ve mahalle muhtarı Mustafa Erdem da yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirirken, Başkan Tosun'a teşekkür ettiklerini dile getirdiler.