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Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama çalışması - Son Dakika

Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama çalışması

25.11.2021 08:47
Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri güvenli ve konforlu yollarla donatmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Gökçeören Köyü - Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda terasman çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 8 bin ton pmt serimi sonrası 8 bin ton da asfalt serimi çalışmalarına başladı.

8 BİN TON ASFALT SERİLECEK

Vatandaşların yol konforunu ve güvenliğini önceleyerek arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gökçeören Köyü - Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama yaparak eski yolu konforlu hale getiriyor. Yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılacak V kanal ile de yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama çalışması - Son Dakika


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