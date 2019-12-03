Son Dakika Haberleri: Gökçeyazı atık su tesisi 2020'de tamamlanacak
Son Dakika Güncel Gökçeyazı atık su tesisi 2020'de tamamlanacak - Son Dakika

Gökçeyazı atık su tesisi 2020'de tamamlanacak

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğünce İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde yapımı süren içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinin yüzde 88'inin tamamlandığı bildirildi.

Gökçeyazı atık su tesisi 2020'de tamamlanacak, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğünce İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde yapımı süren içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinin yüzde 88'inin tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İvrindi'de mevcut içme suyu ve atık su şebeke sisteminin kullanım ömrünü doldurması, artan nüfusa yetersiz kalması ve kayıp-kaçaklar nedeniyle işletmede oluşan problemlerin ortadan kaldırılması için yapımına başlanan tesisin fiziki gerçekleşmesi yüzde 88'e ulaştı.

Proje kapsamında 15 bin 200 metre içme suyu, şebeke ve terfi hattı ile 10 bin 200 metre kanalizasyon şebeke hattının yapımı tamamlandı. Ayrıca, 4 bin kişi kapasiteli paket atık su arıtma tesisinin ve kalan 3 bin 900 metre içme suyu şebeke ve terfi hattının inşaat çalışmaları 2020 yılında bitirilecek.

Yeni yapılan kanalizasyon sistemi ve paket atık su arıtma tesisi ile atık sular çevre ve halk sağlığı açısından yönetmeliğe uygun bir şekilde arıtılacak ve Kocaavşar Deresi'ne deşarj edilecek.

Gökçeyazı, Balıkesir, İvrindi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler, görme engellilerin sıkıntılarını anlamak için gözlerini kapatıp meyve sebze soydu
Eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döken şahıs serbest bırakıldı 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli'de kar yağışı başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:37:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökçeyazı atık su tesisi 2020'de tamamlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]