Gökçeyazı atık su tesisi 2020'de tamamlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğünce İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi'nde yapımı süren içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisinin yüzde 88'inin tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İvrindi'de mevcut içme suyu ve atık su şebeke sisteminin kullanım ömrünü doldurması, artan nüfusa yetersiz kalması ve kayıp-kaçaklar nedeniyle işletmede oluşan problemlerin ortadan kaldırılması için yapımına başlanan tesisin fiziki gerçekleşmesi yüzde 88'e ulaştı.

Proje kapsamında 15 bin 200 metre içme suyu, şebeke ve terfi hattı ile 10 bin 200 metre kanalizasyon şebeke hattının yapımı tamamlandı. Ayrıca, 4 bin kişi kapasiteli paket atık su arıtma tesisinin ve kalan 3 bin 900 metre içme suyu şebeke ve terfi hattının inşaat çalışmaları 2020 yılında bitirilecek.

Yeni yapılan kanalizasyon sistemi ve paket atık su arıtma tesisi ile atık sular çevre ve halk sağlığı açısından yönetmeliğe uygun bir şekilde arıtılacak ve Kocaavşar Deresi'ne deşarj edilecek.