Gökcük'te sakin pazar günü - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi sakin bir pazar günü geçirdi. Normal günlerde iğne atsan yere düşmeyecek ölçüde kalabalık olan göl kenarı, kısıtlama ve sıcaktan dolayı sesiz bir görüntü oluşturdu. Az sayıdaki 65 yaş ve üstü vatandaş da göl kenarının sakinliğinden yararlandı.



İzmir'in önemli gezi merkezlerinden Gölcük Gölü, pandemi kısıtlamalarından dolayı sakin günler geçiriyor. Normal zamanların hafta sonlarında iğne atsan yere düşmeyecek ölçüde kalabalığın ziyaret ettiği Gölcük gölü, salgın kısıtlamalarından dolayı sakin günler geçiriyor. Pazar günleri günübirlik piknikçilerin uğrak yeri olan göl kenarı, sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşların dinlenme alanı haline geldi. Yaklaşık 1000 metrelik yükseklikte bulunan Gölcük'te bazı işletmeler kısıtlama sonrasına hazırlanırken, mahalle merkezi de sakin bir gün geçirdi.



Gölcük'te evi bulunan 76 yaşındaki emekli öğretmen Menmet Şahan da, sakinlikten yararlanan vatandaşlardan biri oldu. Komşularından Hasan Üstün ile göl kenarına giden Şahan, gölün serinliği karşısında dışarı çıkabilmenin zevkini çıkardı. Şahan, dışarıda olabilmenin mutluluk verdiğini belirterek, kısıtlamanın diğer günlerde de bazı saatlerde kaldırılmasını istedi. Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı da Gölcük'ün uzun zamandan bu yana böyle sakin günler geçirmediğini söyleyerek, "Salgın tehlikesinin biran önce savuşturulmasını ve Gölcük'ün eski günlerine dönmesini arzuluyoruz" dedi. - İZMİR