Gökdelen estetik komisyona takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökdelen estetik komisyona takıldı - Son Dakika

Gökdelen estetik komisyona takıldı

6 saat önce

Konak Belediyesi meclisinde konuşulan en önemli konulardan biri de meclis gündeminin onuncu maddesi oldu.

Gökdelen estetik komisyona takıldı, System.String[]

Konak Belediyesi meclisinde konuşulan en önemli konulardan biri de meclis gündeminin onuncu maddesi oldu. Pasaport'ta inşa edilmesi düşünülen ancak kamuoyunda büyük tartışma ve tepki toplayan gökdelenin kent siluetine yapacağı etkinin, belediye bünyesinde görev yapan Mimari Estetik Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili karar oy birliği ile kabul edildi. Kentin değerlerinin ve siluetinin korunması gerektiğini, Konak halkının kendilerine bu görev için yetki verdiğini ifade eden Başkan Batur, bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi.


Geçtiğimiz Mayıs ayında oluşturulan ve yeni yılda aktif olarak görev yapacak olan Mimari Estetik Komisyonu hakkında da bilgi veren Batur, komisyonda belediye bürokratlarının yanı sıra meslek odalarından da fikir almak istediklerini belirterek "Bizim kurduğumuz bir Mimari Estetik komisyonumuz var. Bu komisyon kent estetiğine, kent siluetine aykırı yapıları önceden görüşerek kentin değer kaybını engelleyecek. Bu komisyon sadece şu anda konuşulan gökdelen için değil, budan sonraki yapılar için de görev yapacak. Biz bu komisyona, şehir plancılarını, peyzaj mimarlarını, meslek odalarını ve ilgili kurum ve kurulları da çağırmak niyetindeyiz. Biz Konak Belediyesi olarak kenti koruma noktasında çaba sarf eden oda ve kurumlarla çalışacağız." diye konuştu.


Konak'ta her isteyenin, istediği noktaya, istediği yükseklikte bina yapamayacağını söyleyen Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kente ve değerlerine sahip çıkacağız; vatandaşımız bizi bu konuda görevlendirdi. Özellikle bu bina kentin en önemli yapısının önüne geçiyor. Kadifekale eteklerinde 20 bin kişilik antik tiyatro çalışması var. Konak, her önüne gelenin binasını istediği yükseklikte yapacağı bir yer değil. Bizim savunduğumuz şey kent estetiği, kent değerleridir. Belli bölgelerde yüksek binalara karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Kanun, yönetmelik ne diyorsa onu uyguluyoruz. ve ben bunu yapmak için, bu kenti korumak için bu görevdeyim."


"Kararlıyız, kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz"


Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehir ve Güvenlik Sempozyumunda söylediği cümlelerle cevap verdi. Batur, Erdoğan'ın "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Burada kararlı duruş şart. Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluyoruz. Yatay mimari ile bir defa hem kendi medeniyetimizi de inşa etmiş oluruz. Biz göğe değil toprağa yakın olma gayretindeyiz" sözlerini aktararak "Biz kararlıyız, şehre ihanet etmemek için uğraşıyoruz. Kararlı duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu. Önerge, itirazlara rağmen oy birliği ile kabul edildi. - İZMİR

Konak Belediyesi, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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