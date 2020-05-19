GÖKDELENLER KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük çoğunluğu evden çalışma sistemine geçen şirketlerin bulunduğu Maslak'taki gökdelenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 101. yıl kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor bayramının 101. yıl kutlamaları öncesinde Maslak 'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Görsel şölen oluşturan bayraklar havadan görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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