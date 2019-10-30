Son Dakika Haberleri: Gökdelenler sis altında kaldı
Son Dakika Yerel Gökdelenler sis altında kaldı

Gökdelenler sis altında kaldı

23 dakika önce

Gökdelenler sis altında kaldı -İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili olduİSTANBUL - İstanbul'da yoğun sis etkili oldu.

Gökdelenler sis altında kaldı

- İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da yoğun sis etkili oldu. Yüzlerce metre yükseklikteki dev gökdelenler sis nedeniyle adeta görünmez hale geldi. Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi.

İstanbullular güne yoğun sisle uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kentin sembolü olan yapılar adeta görünmez oldu. Vatandaşlar sis nedeniyle, Anadolu yakasındaki yüzlerce metre yükseklikteki gökdelenleri fark etmekte bile güçlük yaşadı. Ataşehir'de siste kaybolan bazı binalar İHA tarafından havadan görüntülendi.

Gökdelenler sis altında kaldı

İstanbul, Sabah, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
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