Gökdelenler Siste Kayboldu

İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına öncesi yer yer etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına öncesi yer yer etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle gökdelenlerin üst kısımları tamamen kayboldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra fırtına uyarısı yapmıştı. Beklenen fırtına öncesinde İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olan sis ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen görüntülerde yoğun sis nedeniyle gökdelenlerin üst kısımlarının tamamen kaybolduğu görüldü. Gökdelenlerin alt kısımları net bir şekilde gözükürken, üst katlarında yoğun bir şekilde etkili olan sis, yağmurun başlaması ile ortadan kayboldu.



(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü

Erdoğan "Beka Seçimi" Demişti, Binali Yıldırım Tersini Söyledi

Meteoroloji Uyardı! İstanbul'a Öğle Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış Geliyor

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı