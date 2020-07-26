Gökdelenlerin gölgesinde ok atıyorlar - Son Dakika

Gökdelenlerin gölgesinde ok atıyorlar

Bursa'da çocuklar, internet bağımlılığından kurtulmak için gökdelenlerin gölgesinde ok atıyor.

Gökdelenlerin gölgesinde ok atıyorlar, System.String[]

Bursa'da çocuklar, internet bağımlılığından kurtulmak için gökdelenlerin gölgesinde ok atıyor.

Osmangazi ilçesinde bulunan Doğanbey konutlarında yaşayan aileler, çocuklarını internet ve sosyal medya bağımlılığından uzak tutmak için geleneksel sporlara yönlendiriyor. Sitenin bahçesine nişangah konuldu. Çocuklar geleneksel okçuluk eğitimi alıyor. Geleneksel okçuluk konusunda uzman hocalardan sitelerinin bahçesinde eğitim alan çocuklar, hallerinden oldukça mutlu görünüyor.

Çocuklarını spora yönlendirmek için böyle bir teşebbüste bulunduklarını ifade eden aileler, "Çocuklarımız internette çok fazla vakit geçiriyordu. Biz de onları spora yönlendirmek için okçuluk hocalarından yardım istedik. Onlar da sitemize gelip, burada bahçede çocuklarımıza eğitim verdiler" dedi.

Okçuluk eğitimi alan çocuklar, "Geleneksel okçuluk çok keyifli. Bu sporu evimizin bahçesinde alıyoruz. Her şey çok keyifli. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Osmangazi, Doğanbey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökdelenlerin gölgesinde ok atıyorlar - Son Dakika
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