'GÖKDENİZ' yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti - Son Dakika
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'GÖKDENİZ' yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti

03.05.2022 12:07
'GÖKDENİZ' yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin gemi üzerindeki son atış testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin gemi üzerindeki son atış testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İstanbul fırkateynine entegre edilecek" ifadelerini kullandı.


'GÖKDENİZ' yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
'GÖKDENİZ' yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
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Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti' Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti' Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: Ne Kadar Örgütlü Mücadele Edersek Karanlıktan Aydınlığa O Kadar Hızlı Çıkacağız Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: Ne Kadar Örgütlü Mücadele Edersek Karanlıktan Aydınlığa O Kadar Hızlı Çıkacağız

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'GÖKDENİZ' yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'GÖKDENİZ' yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti - Son Dakika
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