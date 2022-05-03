GÖKDENİZ, yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti - Son Dakika

Testlerin son adımında deniz üzerini yalayarak yaklaşan yüksek hızlı saldırı senaryosunu temsil eden zorlu bir test hedefi GÖKDENİZ tarafından başarıyla imha edildi. Sistem test sırasında hedef tespit, tehdit değerlendirme, takip ve imha fonksiyonlarının tümünü kullanıcı müdahalesi olmadan otonom olarak gerçekleştirdi.

GÖKDENİZ, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan bir yakın hava savunma sistemi. Dünyada İngilizce "Close-In Weapon System (CIWS)" olarak tanımlanan bu sistemler başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.

GÜNCEL HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLANABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı yazılı açıklamada, "GÖKDENİZ sisteminde 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor. Sistem, manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebiliyor. MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanılmakta olduğu sistem, 1100 atım/dakika atış hızına sahip. ATOM adını verdiğimiz ASELSAN ve MKE ortak üretimi Parçacıklı Mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. Ülkemizin savunma devi ASELSAN bugün dünyada bu teknolojiye sahip olan iki firmadan birisi konumunda" dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Yakın hava savunma sistemi GÖKDENİZ'e ilişkin yapılan yazılı açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi: "GÖKDENİZ'in önemli ve dünyadaki diğer yakın hava savunma sistemlerinde bulunmayan bir yeteneği de Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması. Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan GÖKDENİZ sistemi bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor."

ÖZELLİKLERİ NELER?

Dünyada İngilizce "Close-In Weapon System (CIWS)" olarak tanımlanan bu sistemler, başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor. Gökdeniz'de 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor.

MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanıldığı sistem, dakikada 1100 atım atış hızına sahip. ATOM adı verilen ASELSAN ve MKE ortak üretimi parçacıklı mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor.

Gökdeniz'in önemli bir yeteneği de otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması. Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tip mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan Gökdeniz, söz konusu mekanizmayla farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.

Gökdeniz'de kullanılan 35 milimetre silah, mühimmat, radarlar, E/O algılayıcılar, hareket kontrol sistemleri, görev bilgisayarları gibi temel alt bileşenlerin tümü yurt içinde Türk savunma sanayisi tarafından geliştirildi ve üretildi.