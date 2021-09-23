Gökdere kışa hazırlanıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhtemel taşkın ve sel baskınlarının önüne geçmek için dereleri kışa hazırlıyor. Gökdere'de başlatılan temizlik çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan zamansız ve aşırı yağışlar, dünya genelinde sel baskınlarına yol açarken, Bursa'da muhtemel sel baskınlarının önüne geçmek maksadıyla Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından derelerde rutin olarak yapılan temizlik çalışmaları kış öncesi hızlandı. Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi ortaklığıyla BUSKİ'nin koordinasyonunda başlatılan temizlik çalışmasında, Osmangazi ve Yıldırım ilçe sınırlarında bulunan Gökdere hummalı bir çalışma ile temizleniyor. Çalışmalarda yaklaşık 25 personel, 5 iş makinesi yer alırken, çalışmanın üç gün içerisinde tamamlanması ve Gökdere'nin tamamının temizlenmesi hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Dere temizliği çalışmaları ile hem çevre sağlığına katkı hem de su taşkınları neticesi meydana gelebilecek felaketlerin önlenmesinde önemli bir görevi yerine getiriyoruz. BUSKİ'nin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, Osmangazi ve Yıldırım Belediyesi ekiplerimizle birlikte el birliğiyle canla başla çalışıyoruz. Şehrin her noktasında Büyükşehir olarak hizmete devam ediyoruz" dedi.

Program takvimi kapsamında dere temizliği çalışmalarının bütün şehirde yıl boyunca devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Aktaş, bu çalışmalarla, bilhassa kış aylarında dere yataklarında meydana gelebilecek debi yükselmeleri ve dere taşmalarını önlemeyi hedeflediklerini ifade etti. - BURSA