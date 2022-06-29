Gökdere Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Gökdere Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar sürüyor

29.06.2022 14:12
Gökdere Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yeşil alanlarla ilgili çalışması kapsamında Gökdere Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yeşil alanlarla ilgili çalışması kapsamında Gökdere Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Gökdere Millet Bahçesi Projesi, TOKİ iş birliğinde hayata geçiriliyor.

200 bin metrekare alanda süren projenin 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatı, kalanında ise rekreasyon bölümleri yer alacak.

Gökdere Millet Bahçesi'nde 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkuru, 2 bin metrelik koşu yolu ve 4 bin metre uzunluğunda gezi yolunun olacağı projede; 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanına yer verilecek.

Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede, 1025 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgede ağaçlandırma, zemin düzenleme ve tesis inşaatlarının sürdüğünü aktardı.

Bursa'yı yeniden yeşille anılan kent haline getirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini, şehrin doğusundan batısına 17 ilçede çevre yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Aktaş, "Bursa'mıza nitelikli düzenlenmiş yeşil alanlar kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. Vakıf Kent Parkımız buna güzel bir örnek. Yıllardır konuşulan ancak bugüne kadar somut adım atılamayan Gökdere Millet Bahçesi'ni de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği ile Bursa'mıza kazandırıyoruz. Gökdere Millet Bahçesi tamamlandığında, yapılaşmanın yoğun olduğu Osmangazi ile Yıldırım ilçelerimize büyük değer katacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökdere Millet Bahçesi inşaatında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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