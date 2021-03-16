Gökdere Millet Bahçesi'nin ihalesi 26 Mart'ta yapılacak - Son Dakika

Gökdere Millet Bahçesi'nin ihalesi 26 Mart'ta yapılacak

16.03.2021 10:03
Gökdere Millet Bahçesi'nin ihalesi 26 Mart'ta yapılacak, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırmayı planladığı 1,5 milyon metrekare düzenlenmiş yeşil alan arasında yer alan Gökdere Millet Bahçesi'nin ihalesinin 26 Mart'ta yapılacağı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırmayı planladığı 1,5 milyon metrekare düzenlenmiş yeşil alan arasında yer alan Gökdere Millet Bahçesi'nin ihalesinin 26 Mart'ta yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehri yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesinin kente değer katacak Gökdere Millet Bahçesi projesi TOKİ işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin sınırını belirleyen Gökdere'nin her iki yakasını kaplayan yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek projenin sadece 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatılar, kalan alanda ise rekreasyon alanları bulunacak.

TOKİ tarafından ihalesi 26 Mart'ta yapılacak Gökdere Millet Bahçesi'nde 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkurunun, 2 bin metre koşu yolunun ve 4 bin metre gezinti yolunun olacağı projede, 16 kameriye, 3 mangal pişirme birimi ve 31 piknik masası, piknik alanı yer alacak. Sosyal tesisin, yöresel satış ünitelerinin ve mescidin de olacağı projede bin 25 metrekarelik alanda millet kıraathanesi yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı sanayileşme, göç ve kontrolsüz yapılaşma yüzünden yeşil kimliğinden uzaklaşan Bursa'yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Gerek altyapının güçlendirilmesi, gerekse çevre kirliliğine yol açan unsurların ortadan kaldırılması noktasında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanında Bursa'mıza nitelikli düzenlenmiş yeşil alanlar kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. Vakıf Kent Parkımız buna güzel bir örnek. Yıllardır konuşulan ancak bugüne kadar somut bir adım atılamayan Gökdere Millet Bahçesi'nin de projelerini hatırladık. TOKİ tarafından ihalesi yapılacak ve kısa zamanda çalışmalar başlayacak. Gökdere Millet Bahçesi, yapılaşmanın yoğun olduğu Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimize büyük değer katacak."

Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gökdere Millet Bahçesi'nin ihalesi 26 Mart'ta yapılacak - Son Dakika


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