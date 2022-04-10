Gökgöl Mağarası yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Zonguldak'ta galeri, sarkıt, dikit, sütun, travertenler ve milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle ilgi gören Gökgöl Mağarası, çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından 1 Temmuz 2021- 28 Şubat 2022 döneminde 25 bini aşkın turist çekti.

Kentin kültürel yapılarının iyileştirilme çalışmalarından biri olan "Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi Projesi" kapsamında iki yıl önce ziyarete kapatılan Gökgöl Mağarası'na kafeterya, mescit, hediyelik eşya bölümü, kütüphane ve yönetici odaları yapıldı.

Çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından mağara, geçen yıl 1 Temmuz'da yeniden ziyarete açıldı.

Mağaranın girişinde, dünyada, ülkede ve kentteki mağaralar hakkında bilgilendirme panoları yer alıyor. Mağaraya gidilen aks boyunca ziyaretçilerin çevreyle temasını kesmeyen yapının ardından mağaranın turizme açık olan 875 metrelik bölümü gezilebiliyor.

Temiz havasının yanı sıra doğal ve mikroklima özelliğiyle daha çok astım hastalarının ziyaret ettiği mağara, yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir teraslarıyla dikkati çekiyor.

İçerisindeki elektrik tesisatının da onarıldığı mağara, 8 ayda 25 bini aşkın turisti ağırlayarak kent turizmine katkı sağladı.

"Misafirlerimizden çok güzel dönüşler oluyor"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, AA muhabirine, Gökgöl Mağarası'nın, Türkiye'nin en güzel mağaralarından biri olarak nitelendirildiğini söyledi.

Mağaranın, 875 metrelik bölümünün gezilebildiğini anlatan Karayılmaz, "İçerisinde küçük bir nehir barındıran, aynı zamanda 500 civarında LED ampulle aydınlatılmış güzel bir mekan. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra geçen yıl 1 Temmuz itibarıyla tekrardan hayata geçirdik. Misafirlerimizden çok güzel dönüşler oluyor." dedi.

Karayılmaz, mağaranın sadece Batı Karadeniz için değil, ülke için önemli bir yer olduğuna işaret ederek, "Özellikleri bakımından çok farklı karstik yapıları içerisinde barındıran, milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş bu güzelliğin insanlar tarafından ziyaret edilmesini arzu ediyoruz. Kentin gelişimine de çok büyük katkı sağlayacak. 8 aylık bir süreçte 25 bini aşkın turist mağaramızı ziyaret etti. Bu sayıyı 100 binlerin üzerine taşıdığımız zaman çok daha verimli olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Berkay Aydın da mağarayı çok beğendiğini belirterek, "İnsanların ailesi ve yakınlarıyla gelip görebileceği güzel bir mağara. Zonguldak'ta böyle yerler sınırlı, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Daha önce gördüğüm mağaralar bu büyüklükte değildi. Burası hem büyük bir mağara hem de ışıklandırması çok iyi. Güzel fotoğraf çekilecek yerler var." ifadelerini kullandı.