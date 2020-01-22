Gökhan Akkan, Galatasaray maçı öncesi iddialı! "Yolumuza devam etmek istiyoruz..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Gökhan Akkan, Galatasaray maçı öncesi iddialı! 'Yolumuza devam etmek istiyoruz...' - Son Dakika Spor

Gökhan Akkan, Galatasaray maçı öncesi iddialı! "Yolumuza devam etmek istiyoruz..."

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maç için İstanbul'a hareket etti.

Gökhan Akkan, Galatasaray maçı öncesi iddialı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maç için İstanbul'a hareket etti.


Yeşil mavililerin kaptanı kaleci Gökhan Akkan da, Rize'den ayrılmadan önce Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Kupa maçı ile ilgili konuşan Akkan, "Kadromuz yeni gelen arkadaşlarımız ile genişledi. Şu an iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz; bunun için orada gol bulmamız, en kötü berabere kalmamız lazım. Bu bizim elimizde ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.


"HEDEFİM AVRUPA"


Transfer konusunda da konuşan Akkan, hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirerek, "Büyük takımlar tarafından takip edilmek, istenmek güzel bir şey. Daha önce de söyledim; Hedefim Avrupa'da oynamak. Büyük takımlar tarafından istenmek de. İşimizi bir şekilde doğru yapıyoruz. Talep geliyor, isteniyoruz. Bu doğrultuda daha iyi olmaya çalışmak önemli. Şu an Rizespor'un oyuncusu olduğumuz için hedefim sezonu en güzel biçimde bitirmek" dedi.


Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:47 
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