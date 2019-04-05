Son Dakika Haberleri: Gökhan Alkan'ın Yeni Hali Şaşırtacak

Gökhan Alkan'ın Yeni Hali Şaşırtacak

40 dakika önce

7 Nisan Pazar günü ekran yolculuğuna başlayacak olan Zengin ve Yoksul dizisinin Karan'ı Gökhan Alkan senaryo gereği saçını kestirdi.

Gökhan Alkan'ın Yeni Hali Şaşırtacak, System.String[]

Saçını kestirdiğinin sinyallerini sosyal medya üzerinden alan hayranları, oyuncunun yeni halini merakla bekliyor. Dizinin 3. bölümünden itibaren yeni saçları ile ekranlarda olmaya hazırlanan oyuncu, Zengin ve Yoksul'da yaraları ve zayıflıkları olan, dünyaya pek alışamamış ama mecbur bırakılmış bir karakteri canlandıracak.

Yapımını NTC Medya'nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu Zengin ve Yoksul, farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşıyacak. Dizi, Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner gibi ekranların sevilen oyuncularıyla 7 Nisan Pazar günü seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:55 Kaynak: Bültenler

7 Nisan, Gökhan Alkan, Güncel
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