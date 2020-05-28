Gökhan Alkan: Kendimi yakışıklı bulmuyorum

Bir takipçisinin geçirdiğimiz zorlu süreçle alakalı sorusuna cevap veren Alkan, "Hakkımızda hayırlısı neyse o olacak. Biz gerçekten dirayetli bir milletiz, güçlü bir devletiz. Birlikte nelerin üstesinden geldik. Allah'ın izniyle bu günlerinde üstesinden geleceğiz" dedi.



"KENDİMİ YAKIŞIKLI BULMUYORUM"



Hayranlarından gelen bir soru üzerine kendini çok yakışıklı bulmadığını dile getiren Alkan, "Romatiğim ama dozunda. Hayatta her şey bir denge üzerine kuruludur." dedi. Başarılı oyuncu, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Aklımın ve gönlümün uyuştuğu bir eşim ve çocuklarımın olmasını tabii ki isterim" diyerek yanıtladı.