Son Dakika Haberleri: Gökhan Alsan Samsunspor'da
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Gökhan Alsan Samsunspor'da

10 saat önce

Samsunspor, Gökhan Alsan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Gökhan Alsan Samsunspor'da, System.String[]

Samsunspor, Gökhan Alsan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.


Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün oyuncusu Gökhan Alsan'ı kırmızı-beyazlı renklere bağladıklarını ifade ederek, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda uzun süredir görüştüğümüz Gökhan Alsan ve kulübü ile her konuda anlaştık. Gökhan ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladık. İyi bir transfer ile kadromuzu güçlendirdik. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Gökhan'a 'hoşgeldin' diyor, bu transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Gökhan Alsan, Samsunspor, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:33 Kaynak: İHA
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