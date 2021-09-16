Gökhan Çıra'dan 'Yaşatır' tırına tam destek!
16.09.2021 18:50
Bir süre önce ünlü fenomen Selin Ciğerci'yle evliliklerini noktalayan Gökhan Çıra kozmetik markasını büyütmeye devam ederken diğer yandan yardım kampanyalarına da desteğini sürdürmeye devam ediyor. Çok konuşulan mal paylaşımından sonra kozmetik markasının başına geçen Çıra, markasının büyük sürpriz hazırlığında olduğunu dile getirdi. Buna ek olarak ilerleyen süreçte elinden geldiğince ihtiyacı olan yer ve şahıslara yardım etmek istediğini belirtti.
Yaptığı yardımlarla bilinen, Wlab Kozmetik'in sahibi iş insanı Gökhan Çıra
kanser hastalığının tedavisinde önemli rol oynayan kök hücre ve kan bağışı farkındalığına dikkat çekmek için yürütülen sosyal sorumluluk kampanyası kapsamıda yola çıkacak olan "yaşatır" tırına bağış yaptı.
Kısa sürede Türkiye
'de en çok satan kişisel bakım markası haline gelen Wlab Kozmetik markası günden güne büyümeye devam ediyor. Gökhan Çıra markasının büyük sürpriz hazırlığında olduğunu dile getirdi. Buna ek olarak ilerleyen süreçte elinden geldiğince ihtiyacı olan yer ve şahıslara yardım etmek istediğini belirtti.
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