Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktaladı. İkili, bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen dava sonrası boşandı.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Selin Ciğerci, "Herkes için hayırlısı olsun. İhanet iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Gökhan Çıra ise sessizliğini korudu.

İkili, ayrı araçlara binerek evlerinin yolunu tuttu.

İkili, Bodrum'daki iki evini bölüşecek ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirecek. Gökhan Çıra'nın 120 milyon TL alacağı iddiasının ise doğru olmadığı öğrenildi. Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

ARAÇLAR 11 MİLYON DEĞERİNDE

* Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

Mercedes G63: 2 milyon TL

Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

Rolls-Royce: 4.5 milyon TL

İHANET İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.