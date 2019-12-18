Gökhan Çıra'dan maç sonu olay açıklamalar! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökhan Çıra'dan maç sonu olay açıklamalar! - Son Dakika

Gökhan Çıra'dan maç sonu olay açıklamalar!

7 saat önce

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Fatih Terim ile Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.

Gökhan Çıra'dan maç sonu olay açıklamalar!, System.String[]

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Fatih Terim ile Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında oynanan Tuzlaspor - Galatasaray maçının sona ermesinin ardından saha bir anda karıştı ve istenmeyen olaylar gerçekleşti. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra arasındaki gerginlik sonrası bütün futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Sarı-kırmızılıların altyapısında da oynayan Gökhan Çıra, maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Muslera'ya yüklendi. Çıra paylaşımında, "Allaha şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım. Sen Muslera'sın bana gelip küfür ediyorsun. Sen Fatih Terim İmparatorsun değil mi? Benim gözümde artık hoca falan değilsin! Yanında yardımcı hocan gelip bana kafa atıyor, sen hala mafyalık yapıyorsun. Gökhan Çıra kim diyorsun? Gökhan Çıra benim, buyur gel vurdur hocam. Muslera seni çok seviyordum ama sen sahada iyi görünen, kamera arkasında neler yaptığını bugün gördüm. Şunu da bilin beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun" ifadelerini kullandı.

MUSLERA İLE FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ

Gökhan'ın Galatasaray altyapısında forma giydiği dönemde Muslera ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Kısa sürede çokça paylaşılan fotoğraf sonrasında Çıra'ya sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan tepki gösterdi.

İLK MAÇ SONUNDA PAYLAŞIMLA GÜNDEM OLDU

Gökhan Çıra, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk maç sonunda da soyunma odasından maçın skorunun fotoğrafını paylaşarak, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık hak ederek savaşarak kazandık bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık inandık ve kazandık. Şimdi 2. maçta" yazmıştı.

TESİSLERİN ÖNÜNE GİDİP 6 İŞARETİ YAPTI

Daha öncede lüks arabasıyla birlikte Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe formasıyla poz veren Çıra, eliyle 6 işareti yapış, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük tepki görmüştü.

(İHA)

Fernando Muslera, Galatasaray, Gökhan Çıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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