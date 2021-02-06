Gökhan Geylani: "İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek" - Son Dakika

Gökhan Geylani: "İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek"

06.02.2021 00:40

- Gökhan Geylani: "İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek" Samsunspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, 3-1 kazandıkları Bandırmaspor maçının ardından iç sahada oynadıkları oyunu deplasman maçlarına da taşımaları gerektiğini söyledi.

- Gökhan Geylani: "İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek"

SAMSUN - Samsunspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, 3-1 kazandıkları Bandırmaspor maçının ardından iç sahada oynadıkları oyunu deplasman maçlarına da taşımaları gerektiğini söyledi.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Son maçta kırmızı kart gören Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yerine takımın başında görev alan yardımcı antrenör Gökhan Geylani, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

"İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek"

Önemli bir 3 puan aldıklarının altını çizen Gökhan Geylani, "Tesislerden bizleri meşalelerle coşkulu bir şekilde maça gönderen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu maçın kazanılmasında bizim üstümüzde ciddi bir motivasyon sağladı. Bandırmaspor takımı topladığı 27 puanın 15'ini son 6 haftada toplamıştı ve ligin en fazla 2'li mücadele kazanan takımıydı. Önde baskıyla başlayalım, savunma ve orta saha bloğu arasında fazla sayıda buluşma gerçekleştirelim ve bunun devamında da merkez ve kenar ataklarıyla sonuca gitmeyi düşünmüştük. Maça iyi başlayıp, golü de bulduk. Yine önde oynamaya devam ederken, korner sonrasında oyun 1-1'e geldi. İlk yarı 2 pozisyon verdik, bizimde 2-3 pozisyonumuz vardı. Maçın 2. Yarısını gayet iyi oynadık. Yakaladığımız 5-6 pozisyon var. 2 topumuz direkten döndü. Yapmak istediklerimizi sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Bundan erken top çalmamızın da etkisi var. Bu maçtan 3 puanla ayrıldık. İç saha, favori oyun fakat bunu deplasman maçlarına taşımak zorundayız. Aynı oyunu, karakteri deplasman maçlarında da göstermeliyiz. Bundan sonra yapacağımız iş, çıkacağımız 2 deplasman maçını da aynı oyun stratejisiyle oynamak ve toplayabildiğimiz puanları toplayarak, tekrar iç saha maçına dönmek olacak" dedi.

Gökhan Geylani: İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek
Gökhan Geylani: İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek
Gökhan Geylani: İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek
Gökhan Geylani: İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek

Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gökhan Geylani: 'İç sahadaki favori oyunu deplasman maçlarına taşımamız gerek' - Son Dakika Spor


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