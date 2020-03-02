Halkbank voleybol takımı oyuncusu Gökhan Gökgöz, "İmkanlar ve profesyonellik açısından değerlendirecek olursam, Halkbank'ın Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.



Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği ve bu sezon Halkbank'ın kadrosunda yer alan yetenekli oyuncu Gökhan Gökgöz, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birinde forma giydiğini söyledi. Voleybola nasıl başladığını anlatan Gökgöz, "Benim anne ve babam da milli voleybolcudur. Voleybola, onların açtığı spor okulunda, İzmir'de başladım, okul takımlarında devam ettim. Kulüp kariyerime Arkas Spor'da adım attım. Sonrası malum" dedi. Bu yıl geldiği Halkbank'ın her şeyiyle yeni olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, "Yeni bir takımız biz. Antrenörümüzün de ilk baş antrenörlük deneyimi. Kadro yeni. Yani komple yeniyiz. Buna karşın, takımdaki uyum, arkadaşlık ve yardımlaşma çok iyi düzeyde. Bu da bizim ileriye umutla bakmamız için bir başka vesile" diye konuştu. Halkbank Spor Kulübü'nün de saygıdeğer bir yapısı olduğunu ifade eden milli smaçör daha önce başka takımlarda oynadığını hatırlatarak, "Bugün Halkbank'tayım. Dolayısıyla karşılaştırma yapma imkanına sahibim. İmkanlar ve profesyonellik açısından değerlendirecek olursam, Halkbank'ın Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



"İkinci yarı daha iyi performans sergiliyoruz"



Ligdeki durumu değerlendiren Gökgöz, "İkinci yarı daha iyi performans sergilemeye başladığımızı düşünüyorum. Play-off ve Türkiye Kupası'nda kendimizi oldukça iddialı görüyorum. Bekleyelim, görelim" dedi. Kaybetmeyi kabullenemeyen bir yapısı olduğunu söyleyen Gökgöz, "Bu da bende ciddi sinir yapıyor. Ama yaş ilerledikçe bunu bir şekilde dizginliyorum. Her zaman manşet konusunda eksiğim olduğunu düşünmüşümdür. Bu açığı kapamak adına sürekli ekstra yapıyorum" ifadelerini kullandı. Takımdaki arkadaşlarının özelliklerini de sıralayan Gökgöz, şunları kaydetti:



"Takımın en hırslısı benim. En komik Abdullah Çam kesinlikle. En heyecanlımız inanın kim bilmiyorum. En çok yemek yiyen Faik Samed! Bir de bedavaysa fena yer! En uykucu olanımız Hakkı. Bence o, uykunun hastası. En sakar Furkan Aydın kesinlikle." - ANKARA